МИД России отреагировал на военный переворот в Нигере МИД России призвал стороны конфликта в Нигере воздержаться от боевых действий

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с заявлением на фоне военного переворота в Нигере. По ее словам, приведенным на сайте ведомства, Россия с обеспокоенностью следит за ситуацией в стране. Она призывает все стороны конфликта воздержаться от применения силы и прийти к мирному диалогу.

Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира на благо дружественного нам нигерского народа, — говорится в сообщении.

По данным МИД России, 26 июля группа нигерских военнослужащих заблокировала президентский дворец и отстранила от власти действующего главу государства Мохамеда Базума. На территории страны приостановлена деятельность госучреждений, границы Нигера закрыты. В дипломатическом ведомстве выразили надежду на скорое освобождение Базума.

Госдепартамент США ранее также прокомментировал переворот в Нигере. Госсекретарь Энтони Блинкен осудил участников мятежа за попытку захватить власть силой и заявил, что Вашингтон внимательно следит за событиями.