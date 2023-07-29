Совбез ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

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Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в Нигере и потребовал немедленно и без каких-либо условий освободить президента страны Мохамеда Базума, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Совбеза для прессы. В ООН также указали на необходимость обеспечить защиту президенту Нигера.

Члены Совета безопасности призвали к немедленному и безоговорочному освобождению демократически избранного президента Республики Мохамеда Базума и подчеркнули необходимость защиты его, его семьи и членов его правительства, — цитирует агентство заявление Совбеза.

О смещении президента Мохамеда Базума 26 июля заявили военные Нигера во время выступления по национальному телевидению. Они сообщили о закрытии границы и объявили комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Позднее о солидарности с ними заявило командование ВС. Президент Базум удерживается в резиденции.

Ранее директор департамента Африки в МИД РФ Всеволод Ткаченко заявил, что попытки обвинить Россию во вмешательстве в ситуацию в Нигере безосновательны. По его словам, кризис в африканской стране необходимо как можно скорее урегулировать.