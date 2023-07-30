Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обеспечить защиту своих граждан, находящихся на территории Нигера, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца. По его словам, любые атаки на интересы Парижа в африканском государстве встретят незамедлительный и непреклонный ответ.
Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере. Любой, кто совершит нападение на французских граждан, военных, дипломатов или интересы страны, получит незамедлительный и непреклонный ответ, — говорится в сообщении.
Агентство добавило, что на сегодняшний день в Нигере находятся около 500-600 граждан Франции. При этом парижские власти выступают за «региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка» в стране. Кроме того, они поддерживают освобождение президента Нигера Мохамеда Базумы и возвращение ему власти.
Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки опубликовало заявление по Нигеру. Мятежникам дали неделю на восстановление конституционного порядка. В противном случае организация пригрозила применением силы.
Ранее нигерийские военные заявили о смещении президента Базума. Глава государства заблокирован в своей резиденции. Уточняется, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.