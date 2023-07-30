Макрон пообещал защитить граждан Франции в Нигере

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обеспечить защиту своих граждан, находящихся на территории Нигера, сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца. По его словам, любые атаки на интересы Парижа в африканском государстве встретят незамедлительный и непреклонный ответ.

Президент Франции Эммануэль Макрон не потерпит никакой атаки на Францию и ее интересы в Нигере. Любой, кто совершит нападение на французских граждан, военных, дипломатов или интересы страны, получит незамедлительный и непреклонный ответ, — говорится в сообщении.

Агентство добавило, что на сегодняшний день в Нигере находятся около 500-600 граждан Франции. При этом парижские власти выступают за «региональные инициативы, направленные на восстановление конституционного порядка» в стране. Кроме того, они поддерживают освобождение президента Нигера Мохамеда Базумы и возвращение ему власти.

Ранее Экономическое сообщество стран Западной Африки опубликовало заявление по Нигеру. Мятежникам дали неделю на восстановление конституционного порядка. В противном случае организация пригрозила применением силы.

Ранее нигерийские военные заявили о смещении президента Базума. Глава государства заблокирован в своей резиденции. Уточняется, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.