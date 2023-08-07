Политолог объяснил, зачем Франция начала «кошмарить» Африку Политолог Федоров объяснил приостановка полетов Air France в Мали и Буркина-Фасо давлением

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Приостановка авиасообщений Air France с Мали и Буркина-Фасо являются давлением Франции на оппонентов, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, Париж надеется таким образом вызвать недовольство связанных с Францией жителей африканских стран.

Я думаю, это меры нажима и санкций против стран, которые выступают оппонентами Франции. Как раз Мали и Буркина-Фасо выгнали французских военных со своей территории. Это проявление санкционного давления на эти страны, чтобы вызвать недовольство граждан, связанных с Францией, много граждан Мали и Буркина-Фасо работают там, — сказал Федоров.

Политолог добавил, что еще одним фактором является нестабильная ситуация в Нигере. По словам Федорова, возможны военные действия против действующего руководства страны. Кроме того, Нигер закрыл воздушные границы.

Эти страны [Мали и Буркина-Фасо] могут испытывать экономическое давление со стороны Франции. Париж заблокировал помощь Нигеру в размере несколько десятков миллионов евро, плюс Нигерия перекрыла поставки электроэнергии. Вот такого плана воздействие может нанести ущерб Нигеру и может вызвать недовольство у населения с попыткой контрпереворота против нынешней власти, — сказал Федоров.

Ранее мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против страны.