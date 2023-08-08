«Думала обдурить»: Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер Захарова: Нуланд думала обдурить Нигер так же, как Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала поездку замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Нигер, отметив, что Вашингтон пытается проводить в африканской стране ту же политику, что и на Украине в 2014 году.

Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти, — написала Захарова.

Как сообщалось ранее, Нуланд провела переговоры с мятежными военными в Нигере, свернувшими президента страны Мохамеда Базума. По ее словам, диалог был сложным. Замгоссекретаря США назвала свержение президента Нигера и дальнейшие действия военных неконституционными. Нуланд подчеркнула, что Вашингтон будет искать дипломатические пути решения конфликта в африканской стране, а также заявила о готовности США готовы к проведению повторных переговоров, если на это решатся мятежники.

На прошлой неделе свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь в восстановлении конституционного порядка в стране. По его словам, в случае успеха переворота мятежников последствия могут выйти далеко за пределы Нигера.