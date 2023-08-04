Свергнутый президент Нигера призвал США и мир восстановить порядок в стране

Фото: Djibo Issifou/Global Look Press

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум в колонке газеты The Washington Post обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь в восстановлении конституционного порядка в стране. По его словам, в случае успеха переворота мятежников последствия могут выйти далеко за пределы Нигера.

В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок, — написал Базум.

«Вместе сражаться за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона» является единственным способом в борьбе с бедностью и терроризмом, отметил президент. Он также сообщил, что написал эту статью, находясь в заложниках у путчистов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон планирует добиваться возвращения власти правительству Нигера и мирного решения конфликта. По словам Блинкена, он будет продолжать держать связь с президентом африканской страны Мохамедом Базумом. Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер добавил, что безопасность главы Нигера и его семьи превыше всего. Белый дом намерен искать мирное решение, при котором африканское государство останется сильным партнером.