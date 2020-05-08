Индийский премьер поздравил Россию с Днём Победы

https://static.news.ru/photo/65e1ad54-91ed-11ea-a2c1-fa163e074e61_660.jpg Нарендра Моди Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил российский народ с 75-летием Победы.

Индия солидарна с Россией в этот торжественный памятный день — в 75-ю годовщину Дня Победы. Десятки тысяч индийских солдат также принесли высшую жертву во Второй мировой войне. Мои теплые приветствия президенту Путину и российскому народу, — цитирует премьера ТАСС.

Как писал NEWS.ru, глава российского правительства Михаил Мишустин в поздравлении отметил, что в стране нет семей, которых не коснулась Великая Отечественная война, поэтому память о жертвах и подвигах нужно сохранить в поколениях.

Торжества 9 мая проходят в закрытом режиме из-за коронавируса.