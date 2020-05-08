Индийский премьер поздравил Россию с Днём Победы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил российский народ с 75-летием Победы.
Индия солидарна с Россией в этот торжественный памятный день — в 75-ю годовщину Дня Победы. Десятки тысяч индийских солдат также принесли высшую жертву во Второй мировой войне. Мои теплые приветствия президенту Путину и российскому народу, — цитирует премьера ТАСС.
Как писал NEWS.ru, глава российского правительства Михаил Мишустин в поздравлении отметил, что в стране нет семей, которых не коснулась Великая Отечественная война, поэтому память о жертвах и подвигах нужно сохранить в поколениях.
Торжества 9 мая проходят в закрытом режиме из-за коронавируса.