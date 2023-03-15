Хуже только в Эритрее: мужчины в России живут всё меньше Почему Россия скатилась в демографическую яму и сумеет ли из нее выбраться

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продолжительность жизни российских мужчин за последние три года сократилась почти на пять лет, опустившись чуть ли не до показателей одной из беднейших стран мира, Эритреи. По данным Всемирного банка, представители сильного пола в России в среднем живут всего лишь 66 лет. Почему так вышло — в материале NEWS.ru.

У России женское лицо

В феврале вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за 2022 год ожидаемая продолжительность жизни в РФ выросла на 2,5 года и составила 72,6 года. Правда, этот показатель достигается за счет женской половины населения, как следует из данных, опубликованных журналом The Economist.

Согласно информации издания, Россия превращается в страну, население которой стремительно феминизируется. Об этом говорит демографическая статистика, начиная с 2019 года. Хотя общая продолжительность жизни россиян медленно, но все же увеличивается, мужчин и женщин этот процесс затрагивает неодинаково. В XXI веке население РФ росло в период между 2003 и 2019 годом. Но внутри этого позитивного процесса мужская часть нарастающими темпами превращалась в гендерное меньшинство. В 2021 году на 100 мужчин в возрасте старше 18 лет приходилась 121 женщина.

При этом, согласно данным Росстата, сильнее всего с 2019 по 2021 год сократилось количество именно этнических русских мужчин — на 5,4 млн человек. Таким образом, по данным на 2022 год, этнические русские составляли 72% от общего населения РФ (в 2019-м их доля была 78%).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Согласно статистике, мужчины в РФ в среднем не доживают до 67 лет

Ахиллесова пята российских мужчин

Причина, по которой «на десять девчонок по статистике девять ребят», лежит на поверхности. Более высокая смертность мужчин объясняется как естественными, так и социальными причинами. Об этом NEWS.ru рассказал профессор социологии МГУ Александр Синельников.

Коронавирус не разбирал, мужчина ты или женщина. Поэтому в 2020–2021 годах снижение продолжительности жизни коснулось обоих полов одинаково. А вот когда пандемия окончилась, здесь и проявилась «природная несправедливость»: продолжительность жизни и женщин, и мужчин стала возвращаться к допандемическому уровню. Но у первых темпы восстановления оказались существенно более быстрыми, чем у вторых. Это и привело к «кассовому разрыву», который отметили социологи, — отметил Александр Синельников.

Но если пандемия COVID-19 прошлась по стране без разбора пола, то алкоголизм и суициды истребляют, по мнению специалистов, преимущественно мужскую часть населения. Это в разговоре с NEWS.ru подтвердила эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елена Кочкина.

Наверное, не вполне этично так говорить, но в том, что у русских мужчин снижается продолжительность жизни, в значительной мере виноваты они сами. Потому что огромное их число ведет образ жизни, никак не способствующий долголетию. Это, в первую очередь, алкоголизм, пренебрежение к активному времяпрепровождению и всё то, что социологи называют самодеструктивным поведением, вплоть до суицида,— подтверждает Елена Кочкина.

Как рассказала NEWS.ru ее коллега, эксперт Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Нина Русанова, социологи четко выделяют четыре основные причины, по которым мужское население России убывает. По ее словам, причины это следующие:

Меньшее внимание системы здравоохранения к проблемам мужчин, чем к проблемам женщин. В России, как и во времена СССР, работают женские консультации, но аналогичными учреждениями для мужчин страна так и не обзавелась.

Мужской пол, вопреки расхожему мнению, биологически более слабый, чем женский. Мужчины тяжелее переносят те же самые болезни, смертность от них у мужчин выше, а ряд болезней вообще характерен исключительно для этого пола.

Российские мужчины считают, что следить за своим здоровьем — «не мужское дело», поэтому многие болезни замечают у себя только тогда, когда их бывает уже поздно лечить.

Социально-экономическая модель российского общества вынуждает мужчин идти на работы, вредные или опасные для здоровья и жизни. В том числе это военная служба.

Средняя продолжительность жизни мужчин в разных странах по версии Всемирного банка

СВО как фактор риска

А что насчет спецоперации на Украине? Точные последствия российской СВО с точки зрения демографии еще не подсчитаны, но, по мнению Нины Русановой, вызванная спецоперацией социальная турбулентность может снизить рождаемость и повлиять на смертность «сильной» части населения. По прогнозам независимого демографа Алексея Ракши, в 2024 году Россия по числу родившихся окажется на уровне 1943 года.

Общий тренд на снижение рождаемости ощутило на себе Минобороны РФ, которому пришлось в 2022 году выступить с инициативой повысить призывной возраст, чтобы «избежать армейской демографической ямы». На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий, что российские мужчины будут подлежать призыву не с 18 до 27 лет, как сейчас, а с 21 года до 30 лет. Изменения в закон «О воинской обязанности» могут вступить в силу с 1 января 2024 года, а к 2026 году переход на новый возраст службы должен быть полностью завершен.

Брак сокращает жизнь мужчины?

Гендерный разрыв в продолжительности жизни в России представляет собой уникальное явление в мировой демографии. Оно вызвано сочетанием множества факторов, которые не наблюдаются нигде кроме РФ. В сокращение продолжительности мужской жизни вносят вклад социальные стереотипы, которые формировались поколениями, считает социолог Елена Кочкина.

Русский мужчина с раннего детства попадает в негативную социальную матрицу, которая противоречит биологическому инстинкту самосохранения. Мальчикам уже с детского сада внушают, что они всем по кругу должны — родителям, Родине, семье, жене. В России одним из главных факторов, разрушающих мужчин, является... институт брака. Неженатые мужчины живут дольше женатых, что совершенно неоспоримо доказывает статистика, — утверждает социолог. — Это связано с тем, что русские женщины в массе своей воспринимают мужчин не как равных партнеров, а как расходный материал, из которого надо по максимуму выжать все блага, а затем поменять на другого, более свежего. И очень мало мужчин находят в себе силы противостоять этой агрессивной общественной морали. В большинстве они уходят в алкоголизм и другие саморазрушающие паттерны поведения.

Подобная «антимужская матрица», однако, бумерангом возвращается и к самим женщинам. По подсчетам журнала The Economist, в среднесрочной перспективе это ведет к тому, что к середине XXI века население России может уменьшиться на 15 млн жителей. При этом в 2022 году в РФ проживало на 10 млн мужчин меньше, чем женщин. К 2050 году этот разрыв, как прогнозируют эксперты, увеличится еще на несколько миллионов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru По мнению некоторых демографов, брак вовсе не продлевает жизнь мужчин, но подвергает их дополнительным стрессам

Где мужчине жить хорошо

Демографы ранее говорили NEWS.ru, что выйти из этого замкнутого круга можно было бы, например, через введение отцовского капитала по аналогии с материнским. По мнению демографа Андрея Коротаева, выплаты в размере 1 млн рублей для отцов при рождении третьего ребенка были бы эффективной, но при этом недорогой для бюджета РФ мерой их поддержки, так как многодетных семей в стране не так много.

В каких странах мужчины живут дольше всего? Вот что говорит об этом статистика Всемирного банка:

Гонконг и Макао (два специальных административных района КНР) — 83 года. При этом в материковом Китае этот показатель меньше — 75 лет.

Исландия, Норвегия, Япония, Сингапур — 82 года.

Австралия, Израиль, Швейцария, Швеция, Мальта, Южная Корея — 81 год.

Ирландия, Нидерланды, Лихтенштейн, Дания, Испания, Италия, Новая Зеландия — 80 лет.

Россия находится в этом списке на 117-м месте. Казахстан — на 116-м, Киргизия — на 110-м, Армения — на 102-м, Грузия — на 97-м, Белоруссия — на 86-м. Даже в такой не самой благополучной стране мира, как Бангладеш (страдающей от постоянных наводнений, тропических болезней и от самой высокой в мире плотности населения), мужчины в среднем доживают до 70 лет. США по этому показателю находятся на 51-м месте (74 года). Среднемировая продолжительность жизни у мужчин составляет 72 года.