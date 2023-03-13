В Госдуме пояснили, с чем связано повышение призывного возраста Депутат ГД Картаполов объяснил повышение призывного возраста качественным развитием армии

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Повышение призывного возраста с 18–27 до 21-30 лет направлено на качественное развитие армии, заявил председатель Комитета Госдумы по обороне и один из авторов законопроекта Андрей Картаполов. Он рассказал «Парламентской газете», что благодаря повышению призывного возраста в ряды Вооруженных сил России будут приходить более зрелые в психологическом и физическом плане люди.

Эта наша инициатива направлена не на количественное, а на качественное развитие армии. Когда поправки окончательно вступят в силу, в ряды военнослужащих будут приходить более развитые, более зрелые в психологическом и физическом плане люди, обладающие определенным жизненным опытом, навыками и компетенциями, — пояснил парламентарий.

По словам Картаполова, текст поправок вступит в силу с 1 января 2024 года. Весенний и осенний призыв пройдут в стандартном формате. Планируется, что повышение призывного возраста будет проходить постепенно, в три этапа. Депутат отметил, что россияне, которым исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, под действие закона не попадут.

Картаполов уточнил, что вступить в ряды российской армии можно будет в 18 лет по собственному желанию. Он пояснил, что отдать долг Родине — это не просто обязанность, но еще и право каждого человека.

Я считаю, что никакого негативного влияния не будет. Более того, напомню, что Вооруженные силы всегда являлись самым главным драйвером экономики, средоточием современных технологий, объединением ведущих предприятий и так далее. И если человек, пусть даже имеющий профессию, место работы и платящий налоги всего на год уйдет в армию, ничего страшного не случится, — заключил Картаполов.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы с 18–27 до 21–30 лет. Переходный период предусматривается до 2026 года.