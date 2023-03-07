Россияне назвали уровень равноправия женщин и мужчин накануне 8 Марта ВЦИОМ: 61% россиян считают равноправными женщин и мужчин в России

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61% россиян считает, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, проведенного незадолго до Международного женского дня. При этом 11% полагают, что женщины имеют больше прав и возможностей, чем мужчины, а 24% полагают, что у женщин их все же меньше.

ВЦИОМ выяснил, что в российском обществе до сих пор устойчивы представления о том, что мужчина лучше справляется с функциями руководителя, сегодня так думает 41% россиян. О приоритете руководителя-мужчины чаще говорят более возрастные респонденты (49% среди россиян старше 60 лет, среди 18–24-летних — 32%). Между тем семья, воспитание детей и домохозяйство традиционно воспринимаются как «женские» сферы, хотя 66% россиян считают, что быть хорошим родителем может как женщина, так и мужчина. 60% также считают, что хорошим хозяином в своем доме могут быть представители обоих полов.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 19 февраля 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что 74% россиян считают Международный женский день лишь праздником весны, красоты и женственности, не связанным с борьбой за гендерное равноправие и преодоление патриархальных пережитков на рабочих местах и в повседневной жизни. О том, что этот день посвящен эмансипации, знают лишь 22%, а 1,5% вообще не знают, чему он посвящен.

На вопрос, какой должна быть современная женщина, 41% опрошенных ответили, что современная женщина «никому ничего не должна», 20% видят представительницу женского пола в XXI веке как «нежную, ухоженную и заботливую домохозяйку», а 15,5% — как «сильную, стойкую, уверенную в себе бизнесвумен».