В СПЧ раскрыли влияние мобилизации на гендерное равенство в России Член СПЧ Меркачева: из-за мобилизации женщины начали брать на себя больше ответственности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из-за частичной мобилизации 2023 год станет решающим в обеспечении гендерного равенства в России, заявила в беседе с «Радио 1» член СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, женщины начали брать на себя больше ответственности и больше проявлять себя на должностях, которые раньше занимали мужчины. Эксперт считает, что на фоне подобных изменений можно говорить о преодолении ситуации с дискриминацией по половому признаку в стране.

Женщины еще больше начинают брать на себя ответственность, начинают больше занимать те позиции, которые раньше были у мужчин. На этом фоне, мне кажется, мы вправе говорить совершенно точно, что никакой дискриминации быть не должно, — отметила Меркачева.

Правозащитница добавила, что для решения проблемы гендерного неравенства государству следует увеличить количество женщин на госслужбе. Она отметила, что если их станут чаще назначать на руководящие должности, это сыграло бы значимую роль, поскольку то же самое начнут делать и предприниматели.

Член СПЧ пояснила, что женщины в России больше работают, но получают меньшую зарплату. Помимо того, дискриминация по отношению к женщинам-сотрудникам также выражается в том, что их реже выдвигают на руководящие должности, отметила она.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса, согласно которому 61% россиян считает, что у женщин в современной России столько же прав и возможностей, сколько и у мужчин. При этом 11% полагают, что женщины имеют больше прав и возможностей, чем мужчины, а 24% полагают, что у женщин их все же меньше.