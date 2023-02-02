Демограф: в России изменилась основная причина сокращения населения Демограф Коротаев: снижение рождаемости стало основной причиной сокращения населения в России

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Основной причиной сокращения населения России в 2022 году вновь стало снижение рождаемости, рассказал «Радио 1» демограф Андрей Коротаев. По его словам, в 2020-2021 годах главной причиной была избыточная смертность из-за пандемии COVID-19, но в минувшем году этот фактор потерял свою значимость.

Основная причина уменьшения численности населения России — это низкая рождаемость. В 2020-21 годах на первый план вышла избыточная смертность в связи с ковидом, но в 2022 году ключевой вновь стала недостаточная рождаемость, — сказал Коротаев.

Демограф добавил, что нестабильная обстановка в мире на фоне спецоперации России на Украине также могла негативно отразиться на рождаемости в стране, так как женщины в сложившихся условиях боятся заводить детей. Он подчеркнул, что устойчивого восстановления прироста населения следует ожидать после окончания СВО.

Андрей Коротаев ранее рассказал, что рождаемость в России может повысить введение отцовского капитала, а также создание яслей и других нематериальных благ для родителей. По его словам, выплаты в размере 1 млн рублей для отцов при рождении третьего ребенка были бы эффективной, но при этом недорогой мерой поддержки родителей, так как многодетных семей в стране не так много. Также эксперт пояснил, что рождаемость можно повысить, обеспечив женщин возможностью выйти на работу после родов с помощью создания яслей.