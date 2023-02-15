Голикова рассказала о смертности в России в 2022 году Вице-премьер Голикова заявила, что смертность в России в 2022 году снизилась на 22%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Смертность в России в 2022 году снизилась на 22% в сравнении с 2021 годом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости. По ее словам, за прошлый год ожидаемая продолжительность жизни в РФ возросла на 2,5 года и составила 72,6 года. Кроме того, она выразила надежду на то, что уже в 2023 году Россия вернется к доковидным показателям.

Я хотела бы поблагодарить те регионы страны за то, что мы поступательно движемся по снижению смертности, на 22% смертность по сравнению с 2021 годом снизилась по РФ в 2022 году, — сказала Голикова.

Она также обратила внимание, что младенческая смертность в России демонстрирует хороший потенциал к снижению, что является залогом увеличения ожидаемой продолжительности жизни.

Ранее демограф Андрей Коротаев заявил, что основной причиной сокращения населения России в 2022 году вновь стало снижение рождаемости. По его словам, в 2020–2021 годах главной причиной была избыточная смертность из-за пандемии COVID-19, но в минувшем году этот фактор потерял свою значимость.

По его словам, рождаемость в России может повысить введение отцовского капитала, а также создание яслей и других нематериальных благ для родителей. По его словам, выплаты в размере 1 млн рублей для отцов при рождении третьего ребенка были бы эффективной, но при этом недорогой мерой поддержки родителей, так как многодетных семей в стране не так много.