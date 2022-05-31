«Боимся работать»: металлурги заявили Путину, что опасаются за свою жизнь Рабочие медного комбината утверждают, что на производстве систематически гибнут люди, а в ответ на возмущения следуют «репрессии»

Фото Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Рабочие Медногорского медно-серного комбината (ММСК) в Оренбургской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Они пожаловались на нарушения производственной безопасности и гибель коллег, усиление нагрузки и ухудшение экологической обстановки на предприятии, а также «репрессии» со стороны руководства компании в ответ на борьбу за свои права. К главе государства металлурги обратились из-за того, что на уровне региона не могут добиться справедливости и проигрывают суды. К тому же сотрудников ММСК, объединившихся в независимый профсоюз, отстранили от работы, а лидера первичной организации уволили. В Уральской горно-металлургической компании (УГМК) долларового миллиардера Искандера Махмудова, в которую входит оренбургское предприятие, уверяют, что после прошлогодних трагедий стали больше вкладываться в модернизацию техники безопасности и увеличили расходы на средства защиты персонала. Подробности — в публикации NEWS.ru.

В отпуск без зарплаты

В конце мая 12 рабочих ММСК от имени коллектива предприятия записали видеообращение к Владимиру Путину. В нём они сообщили, что «боятся ходить на работу», потому что менеджмент «не обеспечивает безопасность на опасном производстве». Из-за этого, по их словам, происходят «регулярные несчастные случаи».

Год назад погиб наш товарищ Денис Отвалов в результате обрушения 15 флюсовых бункеров общим весом около 400 тонн. Виной тому — устаревшее оборудование. И именно с этого момента начались репрессии со стороны руководства комбината, — сказано в обращении.

По утверждениям рабочих завода, им не простили то, что они участвуют в судебных заседаниях по делу о гибели коллеги, а также составление коллективной претензии к руководству на «беспричинное урезание заработной платы, сокращение средств индивидуальной защиты, принудительный труд в усечённом составе звена без дополнительной оплаты, отсутствие системы вентиляции во всех цехах». За это, как говорят авторы обращения к Путину, им «грозят увольнением, лишают премий, проводят проверку знаний», обещая, что её они не пройдут, а тех металлургов, которые «отстаивают своё право на безопасное производство», отстранят от работы.

Как уточнил NEWS.ru крановщик ММСК, активист первичной организации Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Алексей Антонов, по состоянию на 30 мая от работы отстранили или уволили более 15 человек:

Уволили председателя нашего профсоюза Андрея Николаевича Могина якобы по заключению врачебной комиссии. Меня, как заместителя нашей профсоюзной организации, до выяснения обстоятельств не допустили к работе с 1 мая 2022 года с сохранением двух третей заработной платы, так как мне провели обучение с нарушениями — так написано в приказе. Дело в том, что у нас ввели проверку знаний по 20-часовой программе обучения. И нам открыто некоторые говорили: «Сколько не учите, всё равно не пройдёте проверку и будете отстранены». Вторым приказом от 11 мая меня отстранили от работы уже по состоянию здоровья, хотя я уже был отстранён, но на этот раз без оплаты труда. Ещё отстранены 14 наших товарищей без оплаты труда, так как они якобы не прошли проверку знаний.

Алексей Антонов, который работает на ММСК с февраля 2003 года, напомнил, что ситуация на предприятии начала меняться около 10 лет назад, когда сменилось руководство. Новый менеджмент начал, по его словам, «отбирать социальные права», в частности «понизил СОУТ (специальную оценку условий труда на вредном производстве. — NEWS.ru) и зарплату». В итоге, по утверждению активиста МПРА, увеличились вредные выбросы газа с диоксидом серы, оксидом свинца, цинка, сернистого ангидрита, мышьяка и других химических элементов, из-за чего «в цеху вообще иной раз не видать».

На ММСК проходят встречи руководства предприятия с коллективами цеховых подразделений Медногорский медно-серный комбинат

Кроме того, Антонов напомнил, что год назад крановщикам внезапно изменили график 3/2 (три рабочих дня и два выходных) на более интенсивный — 4/1. Профсоюзный активист потребовал от работодателя ознакомить его с соответствующим приказом, но в итоге Антонову, как утверждает он, вручили «бумажку без подписей». По словам собеседника NEWS.ru, людям обещали, что если они не перейдут на новый распорядок, им засчитают прогул, а затем уволят, но в итоге 31 августа 2021 года нововведение отменили.

Кто прав: рабочие или губернатор?

Внимание к происходящему на ММСК привлекла гибель 24-летнего рабочего Дениса Отвалова 24 апреля 2021 года. Его похороны, организацию которых взял на себя комбинат и оказал материальную помощь семье (вдове и двум детям), превратились в протестную панихиду, какие были распространены в дореволюционной России. Соответствующие историко-политические параллели усиливались ещё и датой спонтанной манифестации, пришедшейся на 1 мая.

После гибели Дениса Отвалова управление СК завело уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека. По версии следствия, утром 24 апреля 2021 года в медеплавильном цехе на участке сократительной плавки и конвертирования обрушился флюсовый бункер загрузки шахтных печей, который раздавил находившегося под ним рабочего. Расследование дела взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин. В Медногорск прибыли директор УГМК по персоналу и общим вопросам Дмитрий Малышев и исполняющий обязанности технического директора корпорации Сергей Якорнов. Встречу с рабочими проводил и губернатор Оренбуржья Денис Паслер, по мнению которого «на комбинате учитывают обращения сотрудников: пример такого диалога — решение проблемы с обеспечением средствами индивидуальной защиты». Но как минимум не все сотрудники ММСК согласны с главой региона.

За последние 10 лет каждый год у нас смерти в результате несчастных случаев. В прошлом году на территории комбината скончались три человека: помимо Дениса Отвалова, погибли рабочие Владимир Чуркин и Александр Калачёв. Причиной смерти последнего указали состояние здоровья, хотя человек сгорел. Много есть свидетелей, также свидетельствуют смерть близких родственников, — напомнил Алексей Антонов.

YouTube Алексей Антонов на могиле Александра Калачёва

По его мнению, травматизм, в том числе и со смертельным исходом, увеличился из-за того, что «вырос план, а оборудование осталось то же». К тому же возникают проблемы и с безопасностью. Как объясняет профсоюзный активист, американские средства индивидуальной защиты «3M» по своим техническим параметрам работают до +50 градусов Цельсия, а, например, на рабочем месте Антонова, по его словам, «в летний период температура доходит до +70–80 градусов». К тому же, продолжает собеседник NEWS.ru, «кабины кранов не застеклены, всё оборудование, все крутящиеся агрегаты завалены технологической пылью».

Рабочие активисты неоднократно обращались в разные инстанции, в том числе судились. Как отмечает Алексей Антонов, они с товарищами по профсоюзу и сочувствующими коллегами «проиграли уже пять судов — четыре персональных и один коллективный» (в удовлетворении последнего суд в Медногорске отказал 22 мая). Но за последние дни появились и положительные новости для защитников интересов труда.

После обращения к президенту на нас вышли из управления СК по Оренбургской области, мы уже дали 30 мая дополнительные показания по делу о гибели Дениса Отвалова. Расследование уголовного дела по факту его гибели 25 апреля продлили ещё на три месяца, так как очень долго идут экспертизы (об этом же заявили в региональном главке СК, пояснив, что одна из экспертиз «достаточно объёмная и проводится в другом субъекте». — NEWS.ru), — рассказал профсоюзный активист.

Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом собеседник NEWS.ru уверен, что на местном уровне добиться справедливости весьма проблематично. Происходит это потому, что УГМК «проникла во все поры» Медногорска. По словам Антонова, руководящий состав местной администрации состоит из бывших работников ММСК, являющегося крупнейшим предприятием в муниципалитете. На нём работает около 1600 человек, или более 6,5% жителей 24-тысячного города. Вместе с коллегами рабочий предполагает, что городские власти находятся в зависимости от корпорации Искандера Махмудова, поэтому трудящиеся «пошли на такую вынужденную меру, как обращение к президенту».

Слово корпорации

NEWS.ru направил запросы в администрацию ММСК и УГМК, но там не смогли оперативно предоставить комментарий по ситуации в Медногорске. Источник в корпорации Искандера Махмудова сообщил, что после прошлогодней трагедии на предприятии возникла протестная «группа рабочих в количестве 12 человек». Он добавил, что «как только этот вопрос возник в прошлом году, на 30% увеличилось финансирование в части выделения средств индивидуальной защиты». Также, по словам собеседника издания, на медногорском заводе решён вопрос «по питанию и по спецодежде», а в настоящее время «продолжается ремонт оборудования и приобретение новой техники».

После гибели Дениса Отвалова на ММСК была создана комиссия по трудовым и производственным вопросам, в которую, как уверяли в руководстве комбината, вошли «16 опытных и уважаемых работников предприятия». К сентябрю 2021 года эта структура рассмотрела 82 вопроса, 61 из которых решила положительно. Гендиректор предприятия Ильфат Исхаков утверждал, что были согласованы доплаты за работу в аномально жаркую погоду, а также введено в действие «актуализированное Положение об оплате труда металлургов». Между тем в первичной организации МПРА на ММСК считают, что в эту комиссию «входил один рабочий, и тот лояльный администрации». По словам Алексея Антонова, сейчас этого человекам в ней администрация заменила на другого.