Под Калининградом работника фабрики насмерть раздавило двумя тоннами стекла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Черняховске Калининградской области на начальника цеха местной оконной фабрики рухнуло две тонны стекла, сообщает в Telegram региональное управление СК. По данным ведомства, мужчина скончался на месте от кровопотери и травм. Правоохранительные органы по факту произошедшего проводят проверку.

Инцидент произошел 16 января около 07:20 (08:20 по московскому времени) на территории Черняховской оконной фабрики. Как утверждают авторы Telegram-канала Mash Amber, мужчина мог неудачно облокотиться на ящик со стеклом, в результате чего оно на него и рухнуло. Также рассматривается версия о непредумышленном убийстве. Предварительная причина происшествия — нарушение техники безопасности.

Следователями регионального управления Следственного комитета произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая техническая и иная документация, выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение, — говорится в сообщении СКР.

Ранее «Коммерсант» писал, что в период с 2016 по 2021 год уровень травматизма на российских предприятиях снизился в два раза. Этому способствовало увеличение штрафов и повышение расходов на обеспечение безопасности работников. В 2015 году на производстве погибло более двух тысяч человек. Этот показатель сократился за пять лет практически вдвое и к концу 2020 года составил чуть более тысячи человек. За аналогичный период на 30% уменьшились количество тяжелых травм.