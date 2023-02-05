Стало известно, сколько литров пива россияне выпивают за год Аналитик Дробиз: Россия давно перестала быть страной водки, пива пьют гораздо больше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По количеству выпиваемого алкоголя в России за год пиво и пивные напитки занимают основную долю на рынке спиртной продукции, заявил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Аналитик отметил, что за год граждане России выпивают не менее 12 млрд литров алкогольных напитков, 8 млрд из которых приходятся на пиво, передает РИА Новости.

Мы давно пивная страна, а не водочная, хотя продолжаются эти мифы. У нас за год выпивается не меньше 12 млрд литров алкогольной продукции, из них — не меньше 8 млрд литров пива и пивной продукции, — сказал Дробиз.

Как указал директор ЦИФРРА, производство пива стало расти на территории РФ с 1995 года. Примерно в то время в отрасль стали приходить крупные иностранные компании. К 2007 году зарубежные корпорации контролировали около 92% пивного сегмента рынка.

И за 12 лет потребление и производство пива в России выросло в 5,5 раза, до 81 литра на душу населения в 2007-2008 году — это в 3,5 раза больше, чем в советское время, и в 5,5 раза больше, чем в 1994-1995 году, — подчеркнул Дробиз.

Таким образом, 15 лет россияне употребляли гораздо больше пива и пивных напитков, около 81 литра на человека. За этим последовал спад, который стал следствием демографического кризиса. В этот период потребителями пива стали россияне, которые родились с 1990 по 2022 год. В то время показатели рождаемости были примерно в два раза меньше, чем в предыдущие годы.

Ранее психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин заявил, что злоупотребление безалкогольным пивом может привести к проблемам с лишним весом, нарушению обмена веществ и увеличению риска развития сахарного диабета второго типа. По его словам, люди недооценивают вред напитка, который негативно воздействует на почки и печень.