Нарколог рассказал о скрытой опасности безалкогольного пива Нарколог Холдин предупредил о риске развития диабета из-за употребления безалкогольного пива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоупотребление безалкогольным пивом может привести к проблемам с лишним весом, нарушению обмена веществ и увеличению риска развития сахарного диабета второго типа, рассказал NEWS.ru главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. По его словам, вред напитка опасно недооценивать из-за его способности негативно воздействовать на почки и печень.

Пиво считают одним из самых безобидных спиртных напитков, а безалкогольное — так вообще сравнивают с квасом или соком. Но в нем алкоголь есть, около 0.5-1%. Многие думают, что такое пиво безвредно и выпивают сразу несколько банок. В результате в организме повышается концентрация алкоголя и он начинает негативно воздействовать на печень, почки и другие внутренние органы, — предупредил Холдин.

Нарколог объяснил, что безалкогольное пиво содержит большое количество легкоусваиваемых углеводов, которые быстро дают организму энергию и вызывают скачок сахара в крови. По словам врача, именно по этой причине частое употребление такого напитка приводит к проблемам со здоровьем.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что алкогольное пиво и «нулевка» одинаково влияют на микрофлору кишечника. Доктор подсказал, что при вздутии или иных последствиях потребления напитка следует сдать анализы и обратиться к специалистам. Также Вялов напомнил о вреде любого спиртного для организма.