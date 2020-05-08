Мир

Глава ООН призвал не допускать попыток посеять вражду между людьми

08:18, 09 мая 2020
Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в День Победы обратился к странам с призывом пресекать новые попытки посеять рознь между людьми и распространение ненависти.

Он напомнил, что в дни памяти и примирения необходимо воздать должное миллионам погибших во Второй мировой войне, а также помнить об их страданиях.

Мы никогда не должны забывать о Холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершённых нацистам, — подчеркнул он в своём видеообращении.

Гутерриш призвал мир вспомнить уроки 1945 года и объединить усилия для ликвидации пандемии и будущего, где будут процветать мир и безопасность.

Как писал NEWS.ru, ранее Гутерриш заявил, что политикам и соцсетям необходимо вести активную борьбу с агрессивной риторикой, порождённой пандемией коронавируса.

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