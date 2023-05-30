Евросоюз отреагировал на атаку дронов по Москве ЕС предостерег Россию от эскалации на Украине после атаки БПЛА на Москву

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Евросоюз не располагает подробностями атаки дронов на Москву, но призывает Россию не использовать это как предлог для эскалации на Украине, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Брюсселе приняли к сведению сообщения о пролетах БПЛА в Подмосковье.

Мы не должны комментировать это, у нас нет информации об источниках, деталей произошедшего. Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины, — заявил Стано.

Минобороны РФ сообщало, что 30 мая Украина задействовала восемь беспилотников самолетного типа для атаки по объектам в Москве, все БПЛА были уничтожены. Пять дронов сбил ЗРПК «Панцирь-С», еще три подавили средствами РЭБ.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целью атаки украинских дронов в Московском регионе были гражданские объекты. Глава ведомства назвал произошедшее террористической акцией киевского режима.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Минобороны, система ПВО и региональные власти сработали должным образом во время атаки БПЛА на Москву и область. Представитель Кремля указал, что утренний налет дронов подтверждает необходимость продолжения специальной военной операции.