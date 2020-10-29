Еврокомиссия: все страны ЕС получат вакцину от COVID-19 одновременно

https://static.news.ru/photo/f9a52934-1a3d-11eb-b85d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Landemard/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все страны ЕС будут снабжены необходимым количеством доз вакцины от коронавируса одновременно в соответствии с численностью населения.

По словам главы Еврокомиссии, именно такой порядок предоставления странам вакцины является «хорошей новостью», передаёт РИА Новости.

Приоритетом является гарантия справедливого распределения вакцины между членами ЕС. Здесь у меня есть хорошая новость для вас: все государства ЕС получат вакцину одновременно на одинаковых условиях в соответствии с численностью их населения, — завила глава ЕК по итогам неформального саммита ЕС в режиме видеоконференции.

Как сообщал NEWS.ru, при этом остаётся пока неясным, какую именно вакцину, в каком количестве и когда смогут получить европейцы. Несмотря на воодушевляющие заявления Урсулы фон дер Ляйен, многие знакомые с вопросом чиновники и медицинские специалисты уверены, что ситуация с вакциной в ЕС останется тяжёлой. Так, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что европейцам не будет хватать доз вакцины от COVID-19 до 2022 года.