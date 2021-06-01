Эксперт назвал «тревожным сигналом» для РФ военную сделку Польши и Турции

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Польские власти планируют закупить у Турции 24 вооружённых беспилотника Bayraktar. Первые аппараты должны быть переданы Варшаве в 2022 году. Немецкие журналисты издания Die Welt считают, что покупка БПЛА является «сигналом» для России и США. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в беседе с NEWS.ru прокомментировал эту военную сделку, назвав её тревожной.

По его словам, турецкая оборонная промышленность за последние 10 лет приблизилась к мировым лидерам производства оружия — к Франции, США и Израилю. Он напомнил, что беспилотники хорошо зарекомендовали себя в Сирии, Ливии и Карабахе.

Это не супероружие, но надёжная лошадка войны, доведённая до ума система, к тому же, наверняка предлагаемая по сходной цене по сравнению с израильскими или американскими беспилотниками подобного класса, — отметил эксперт.

Он усомнился, что эта военная сделка является каким-либо политическим сигналом Москве. По его словам, такие высказывания являются «упрощением». При этом с военной точки зрения России следует насторожиться.

24, 48 или 72 дрона баланса сил не меняют, но это тревожный сигнал, что соседи по нашему периметру обладают таким оружием, а мы им не обладаем. При определённых условиях они могут против нас это использовать, а нам симметрично будет ответить сложно, — считает Пухов.

Он напомнил, что у России нет своих ударных беспилотников в Сирии. Они сейчас проходят испытания.

Ранее обозреватели портала DatViet заявили, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» легко может справиться с турецкими ударно-разведывательными беспилотниками Anka. Утверждается, что разработка Турции имеет низкую манёвренность и при столкновении с «Ланцетами» не сможет победить. Их операторам останется лишь наблюдать, как их машина будет «убита».