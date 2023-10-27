Дуда назначил начальника Генштаба Польши главнокомандующим в военное время Анджей Дуда назначил Веслава Кукулу главнокомандующим в военное время

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Президент Польши Анджей Дуда повысил начальника Генерального штаба Вооруженных сил генерала Веслава Кукулу до статуса Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в военный период, пишет Бюро национальной безопасности республики (BBN). Уточняется, что такая мера принимается для того, чтобы Кукула был готов на случай военных действий.

Президент Анджей Дуда указал главу Генерального штаба Вооруженных сил генерала Веслава Кукулу как человека, который должен быть назначен на должность Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, — говорится в сообщении.

В BBN уточнили, что в соответствии с конституцией республики ее глава назначает главнокомандующего ВС для того, чтобы тот на случай войны был готов к выполнению возложенных функций. Кукула будет подчиняться напрямую президенту Польши и командовать военнослужащими и другими подразделениями.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями тех, кто принимал участие в голосовании на выборах во время Польской народной республики (ПНР), которая существовала с 1944 по 1989 год. Таким образом он прокомментировал рекордную явку избирателей на парламентских выборах, которая составила 74,38%.