Президент Польши назвал свиньями участников советских выборов в стране Президент Польши назвал свиньями тех, кто участвовал в выборах во времена ПНР

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями тех, кто принимал участие в голосовании на выборах во время Польской народной республики (ПНР), которая существовала с 1944 по 1989 год. Таким образом он прокомментировал рекордную явку избирателей на парламентских выборах, которая составила 74,38%.

Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года, как сильно получилось благодаря поступательной правильной деятельности изменить также общественный подход. Ибо все мы прекрасно помним, что до 89-го года только свиньи ходили на выборы, — подчеркнул он.

Дуда утверждает, что во времена ПНР явка избирателей на всевозможных выборах завышалась путем фальсификаций. По его словам, голосующие отдавали себе отчет в том, что выборы являются фарсом, а все остальные и просто на них не ходили.

Стоит отметить, что ПНР была суверенным государством-союзником СССР — там правили коммунисты. В мае 1988 года в стране вспыхнули забастовки, которые заставили правительство пойти на переговоры с оппозицией. В итоге все завершилось соглашением, по которому Польша демократизировалась: возродился институт президентства, был создан сенат.

Ранее Дуда в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что Варшава говорит «нет» русскому миру. Он напомнил, что часть страны находилась под властью царской России 123 года. Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния, подчеркнул он.