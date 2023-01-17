Президент Польши сказал «нет» русскому миру Президент Польши Дуда заявил, что Варшава говорит «нет» русскому миру

Фото: Darek Delmanowicz/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что Варшава говорит «нет» русскому миру. Он напомнил, что часть страны находилась под властью царской России 123 года.

Польша была разделена 123 года. Части Польши находились под царской властью, поэтому мы прекрасно понимаем, что происходит. Вот поэтому мы и защищаемся. Если кто-то говорит «русский мир», мы говорим однозначно «Нет!» Что угодно, но только не Россия, только не российская сфера влияния, — заявил Дуда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел во Львове встречу с главой Польши Анджеем Дудой и его литовским коллегой Гитанасом Науседой. Дуда пообещал в рамках международной коалиции передать Украине роту (в польской армии — 14 единиц) танков Leopard. Как сообщил офис украинского президента, совещание во Львове было посвящено ситуации в северо-западных регионах Украины и обеспечению охраны границы страны.