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Число погибших при крушении самолёта на Филиппинах увеличилось

13:11, 04 июля 2021
Фото: new27brigade/twitter.com
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Число жертв крушения филиппинского военного самолёта выросло до 29. Об этом сообщает AFP cо ссылкой на местных чиновников.

По информации агентства, 50 человек получили травмы, судьба ещё 17 остается неизвестной. До этого сообщалось о 17 погибших.

Военный самолёт С-130 разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Начальник штаба Вооружённых сил Филиппин генерал Сирилито Собехана заявил, что самолёт не попал на взлётно-посадочную полосу. По предварительным данным, на борту воздушной машины были 92 человека, включая восьмерых членов экипажа.

По информации телеканала CNN, самолёт упал в близлежащей деревне, после чего возник пожар. Для борьбы с возгоранием на место происшествия прибыли пожарные.

США передали C-130 ВВС Филиппин в феврале 2020 года. Это один из двух самолётов из Соединённых Штатов, приобретённых за счёт военного финансирования.

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