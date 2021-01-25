Чехия поддержит расширение санкций против РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/e97b4bf8-5e65-11eb-b57a-fa163e074e61_660.jpg Томаш Петршичек Фото: Katerina Sulova/CTK/Global Look Press

Расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту оппозиционера Алексея Навального, будет поддержано Чехией. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Томаш Петршичек.

Отмечается, что 25 января пройдёт совещание руководителей МИД стран Евросоюза, где будет обсуждаться вопрос новых санкций.

Чехия будет выступать за расширение санкционного списка против тех лиц в России, которые имеют отношение к аресту Навального, — цитирует сообщение Петршичека РИА Новости.

Ранее министр в своём микроблоге в Twitter осудил арест Навального и задержание ряда участников субботних демонстраций в его поддержку в различных городах России. По словам главы МИД, в перспективном плане Чехия должна была бы пересмотреть в целом отношения с РФ, включая экономические.

Евросоюз намерен остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» и ввести санкции против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Европарламент потребует от ЕС таких действий. Проект резолюции хотят поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, членов партии «Зелёные» и либералы. Его рассмотрят 21 января. Санкции могут быть направлены против физических и юридических лиц, которые причастны к решению о задержании оппозиционера. Под санкции могут попасть российские олигархи, члены ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина, а также «медиапропагандисты».

Как писал NEWS.ru, посол России в Германии Сергей Нечаев призвал немцев не политизировать дело Навального. Он заявил, что немецкое правительство прекрасно знает причину задержания оппозиционера. Дипломат подчеркнул, что если на Западе это кому-то не нравится, то это не является проблемой российских правоохранительных органов.