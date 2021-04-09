Бразильская делегация осмотрит в РФ производство «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/04219a96-997d-11eb-b33a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) на будущей неделе посетит Россию для инспекции фабрики, на которой производят вакцину против коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщается на сайте бразильского регулятора. Отмечается, что визит запланирован в два этапа. Первый пройдёт с 15 по 21 апреля, когда трое сотрудников Anvisa посетят производство по выпуску вакцины. Второй этап запланирован на 19-23 апреля. В эти сроки два других представителя регулятора осмотрят предприятие, которое отвечает за последние приготовления и фасовку вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ни одного случая смерти после вакцинации российскими препаратами от коронавируса на территории страны не зарегистрировано. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова. По её словам, уже более 1,5 млн россиян ведут онлайн-дневники наблюдения.