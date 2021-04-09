Бразильская делегация осмотрит в РФ производство «Спутника V»

Делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) на будущей неделе посетит Россию для инспекции фабрики, на которой производят вакцину против коронавируса «Спутник V».
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Ранее NEWS.ru сообщал, что ни одного случая смерти после вакцинации российскими препаратами от коронавируса на территории страны не зарегистрировано. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова. По её словам, уже более 1,5 млн россиян ведут онлайн-дневники наблюдения.