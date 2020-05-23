Бразилия превзошла Россию по числу заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1f53c630-9c90-11ea-8d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Van Campos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число заражений коронавирусной инфекцией за последние сутки в Бразилии составило 20 083. Новый ежесуточный антирекорд вывел южноамериканскую страну на второе место в мире по количеству инфицированных.

Их в Бразилии стало 330 890 человек, свидетельствуют данные местного Минздрава. В России, которая ещё 22 мая по данному показателю была на втором месте после США, зафиксированы 326 448 случаев заболевания.

Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 1 001 человека и теперь составляет 21 048. Вылечились 135 430 пациентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 67 пациентов с коронавирусом скончались 22 мая в Москве — это минимальный суточный показатель с 15 мая, следует из данных столичного оперштаба. По информации властей, количество жертв эпидемии в столице достигло 1934.