Бразилия превзошла Россию по числу заражений коронавирусом

Число заражений коронавирусной инфекцией за последние сутки в Бразилии составило 20 083. Новый ежесуточный антирекорд вывел южноамериканскую страну на второе место в мире по количеству инфицированных.
Их в Бразилии стало 330 890 человек,
Число жертв коронавируса в Бразилии за сутки увеличилось на 1 001 человека и теперь составляет 21 048. Вылечились 135 430 пациентов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 67 пациентов с коронавирусом скончались 22 мая в Москве — это минимальный суточный показатель с 15 мая, следует из данных столичного оперштаба. По информации властей, количество жертв эпидемии в столице достигло 1934.
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