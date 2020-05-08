Российские власти всё ещё осторожны в вопросе снятия ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, но некоторые серьёзные шаги уже анонсированы. Один из них — возможное возобновление работы строительных и промышленных предприятий Москвы. Столичный мэр Сергей Собянин даже допустил, что на свои места 12 мая могут вернуться почти полмиллиона человек. Некоторым подобная мера кажется преждевременной, но, как показывает мировой опыт, строительство — одна из ключевых сфер, входящая в число тех, где ограничения в целом более мягкие, чем в других отраслях.

Сценарий, который может быть использован в России, в чём-то напоминает действия властей Испании. Ещё 13 апреля руководство страны приняло решение о постепенном смягчении ограничений. И первые отрасли, которым были даны послабления, — промышленное производство и строительство. При этом рабочим было предписано регулярно проверять состояние здоровья и продолжать соблюдать социальную дистанцию. Московская мэрия, к слову, также обязала предприятия, сотрудники которых к середине мая выйдут на работу, протестировать до конца месяца не менее 10% персонала. С июня подобные проверки должны проводиться каждую неделю.

Испанский опыт выглядит для РФ вполне приемлемым: после начала постепенного снятия ограничительных мер прошёл почти месяц, а в стране, серьёзно пострадавшей от эпидемии, не наблюдается отката назад. А в некоторых государствах строительство в целом и не останавливалось с распространением коронавируса.

Сергей Собянин Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

В США, например, нет единого предписания на федеральном уровне для строительных компаний. Власти каждого штата, как это часто и случается, самостоятельно принимает решение, разрешать ли подобные работы и — в каком объёме. Так, в частности, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ещё 19 марта издал распоряжение, обязывающее всех жителей оставаться дома, но сделал исключение для строителей. На уровне калифорнийских городов мэры выпустили собственные документы, регламентирующие деятельность в сфере строительства, но в целом запретов не было.

Однако в некоторых штатах администрация повела себя жёстче. Например, в Пенсильвании и Массачусетсе работа строителей разрешена лишь если речь идёт о важных инфраструктурных объектах вроде больниц, или о срочном ремонте жилых домов, непригодных без этого для проживания.

Многие рабочие согласны с тем, что запрет на возведение коммерческого жилья — адекватная мера. Строители оказались в двойственной ситуации: зачастую работая сдельно, они в условиях ограничений теряют деньги. При этом многие обоснованно опасаются социального взаимодействия. Прорабы пытаются решить это путём дистанцирования сотрудников, но специфика их деятельности такова, что это не всегда возможно. Некоторые предпочитают работать без выходных, когда на объектах меньше людей, и можно к тому же получить сверхурочные.

Британские власти даже в условиях карантина разрешили строителям продолжать работу при условии соблюдения дистанции. Однако из-за того, что это требование тяжело выполнить, некоторые компании прекратили деятельность по собственному желанию.

В Италии, несмотря на то, что эта страна больше многих пострадала от пандемии коронавируса, тем специалистам по строительству, которые не могут работать из дома, также было позволено приходить на площадки при соблюдении мер индивидуальной защиты.

Не было запрета на строительство и в Германии, даже в пик эпидемии на немецкой территории. Ещё в марте министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Андреас Шойер заявил . Немецкие рабочие приветствовали это решение. По прогнозам, строительная отрасль в Германии в 2020-м в любом случае просядет не менее чем на 2%. Для сравнения: в прошлом году отмечался рост на 3,5%.