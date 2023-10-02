Бербок «присоединила» Луганск к ЕС: как ее осадили Захарова и Джабаров Глава МИД Германии Бербок пообещала расширить Евросоюз от Лиссабона до Луганска

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в скором будущем Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска. Что еще сказала Бербок, как на ее слова отреагировали в России?

Что пообещала Бербок в ходе визита в Киев

Анналена Бербок выступила в рамках неформального саммита глав МИД стран — членов ЕС в Киеве. По словам министра, Украина уже «прокладывает себе путь в ЕС».

«Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — сказала она.

В ходе своего выступления Бербок также призвала создать «зимний защитный зонтик» для Украины на фоне приближающихся холодов. Она считает, что страны должны оказать поддержку Киеву в поставках систем противовоздушной обороны, энергоносителей и генераторов. Однако, по ее словам, Германия не в состоянии посодействовать в этом.

Как отреагировали в РФ на заявления Бербок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для того, чтобы прогноз Бербок сбылся, России необходимо вступить в Европейский союз.

«Или мы [Российская Федерация] вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — сказала Захарова.

Своим ответом она напомнила немецкому министру заявление, сделанное в феврале текущего года, когда Бербок сообщила, что весь мир будет счастлив, если Россия изменит свою политику и развернется «на 360 градусов».

Сенатор Владимир Джабаров в интервью NEWS.ru заявил, что глава МИД Германии фактически призывает к войне с Россией, говоря о расширении границ ЕС до Луганска. Он также обратился к Бербок со встречной инициативой и предложил включить ФРГ в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

«Она заявляет про российский регион, про Луганск, что это должна быть часть Евросоюза. Она не понимает, что это какой-то бред? Она, по сути, призывает к войне. У меня встречное предложение к Бербок: чтобы ЕАЭС простирался от Казахстана до западной границы Германии. А если серьезно, то поражает низкая квалификация главы МИД Германии», — сказал сенатор.

Джабаров выразил надежду, что вскоре на место министра иностранных дел Германии придет новый человек, который будет более погружен в основы политики и истории.

«Нынешнее поколение немецких политиков — Шольц, Бербок, честно говоря, жалкое зрелище. Во-первых, они плохо знают историю, во-вторых, плохо понимают политику и допускают высказывания, которые могут резко ухудшить отношения между странами, которые и так не безоблачны», — заметил он.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Владимир Джабаров

Что мешает Украине вступить в ЕС

Зампред Европарламента Катарина Барли 26 сентября заявила, что на настоящий момент Украина не соответствует ни одному из критериев, необходимых для вступления в Евросоюз. По ее оценке, стать членом ЕС страна сможет не раньше 2029 года.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет, что Украина может присоединиться к ЕС, но для начала должна реализовать перечень реформ и принять законы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег.

«Существуют критерии для судебной системы, верховенства закона и экономической готовности. Существует целый набор критериев, которым необходимо соответствовать, чтобы иметь возможность присоединиться к единому рынку и Европейскому союзу. Я не могу дать никаких временных рамок», — сказала она.

Президент России Владимир Путин в 2022 году заявил, что РФ не имеет ничего против вступления Украины в ЕС. Он напомнил, что структура экономики украинского государства такова, что потребует больших субсидий и дотаций.

«ЕС не является военной организацией в отличие от НАТО, мы всегда говорили, наша позиция понятная, мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны — присоединяться или нет к экономическим объединениям, а дело этого объединения — принимать новые государства или нет», — сказал Путин.

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