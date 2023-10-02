В Совфеде назвали включение Луганска в ЕС призывом к войне с Россией Сенатор Джабаров: Бербок призывает к войне словами о включении Луганска в ЕС

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

Говоря о расширения границ Евросоюза до Луганска, глава МИД Германии фактически призывает к войне с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он добавил, что в ответ можно предложить включить ФРГ в ЕАЭС.

Она заявляет про российский регион, про Луганск, что это должна быть часть Евросоюза. Она не понимает, что это какой-то бред? Она, по сути, призывает к войне. У меня встречное предложение к Бербок, чтобы ЕАЭС простирался от Казахстана до западной границы Германии. А если серьезно, то поражает низкая квалификация главы МИД Германии, — заявил он.

Джабаров добавил, что Бербок не понимает, что говорит, и выразил надежду, что она скоро освободит место. Он напомнил, что другие министры иностранных дел Германии выступали за разрядку отношений с Россией.

Нынешнее поколение немецких политиков — Шольц, Бербок — честно говоря, жалкое зрелище. Во-первых, они плохо знают историю, во-вторых, плохо понимают политику и допускают высказывания, которые могут резко ухудшить отношения между странами, которые и так не безоблачны, — резюмировал Джабаров.

Сегодня, 2 октября, Бербок заявила на выездном заседании министров иностранных дел в Киеве, что Украина войдет в Евросоюз. По ее словам, ЕС в итоге будет простираться от «Лиссабона до Луганска».