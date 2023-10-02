«От Лиссабона до Луганска»: Бербок рассказала о перспективах расширения ЕС Бербок: будущее Украины находится в Евросоюзе

Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила на выездном заседании министров иностранных дел в Киеве, что Украина войдет в Евросоюз, пишет РИА Новости. По ее словам, ЕС будет простираться от «Лиссабона до Луганска».

Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска, — сказала Бербок.

Ранее Бербок заявила, что для вступления в Евросоюз Украина обязана полностью искоренить системную коррупцию. По словам немецкого министра, Киеву пришло время положить конец «тридцатилетнему кумовству». Свое мнение глава внешнеполитического ведомства ФРГ озвучила в кулуарах лондонской конференции по восстановлению Украины.

До этого бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан заявил, что Париж примет Киев в НАТО, чтобы «сдвинуть конфликт с мертвой точки». Несмотря на это, Франция будет настаивать на вступлении Украины в Альянс после окончания конфликта, добавил генерал. По его словам, еще одной причиной является нежелание французских властей вступать в конфронтацию со странами Восточной Европы по этому вопросу. Военный отметил, что позиция Франции по этому вопросу будет иметь серьезные последствия в долгосрочной перспективе, а пока «Украине придется сражаться одной».