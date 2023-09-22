Глава Еврокомиссии назвала условие для вступления Украины в ЕС Глава ЕК: Украина вступит в ЕС как только примет нужные реформы

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Украина вступит в Евросоюз как только в стране будут приняты необходимые для членства судебные, экономические и прочие реформы, заявила в интервью The Washington Post глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что как только Украина будет готова ко вступлению в ЕС, ее сразу же примут. Она не стала делать прогнозов относительно того, когда Украина выполнит требования для вступления в Евросоюз.

Это зависит от того, когда страна будет готова присоединиться. Конечно, существуют критерии для судебной системы, верховенства закона и экономической готовности. Существует целый набор критериев, которым необходимо соответствовать, чтобы иметь возможность присоединиться к единому рынку и Европейскому Союзу. <...> Я не могу дать никаких временных рамок. Как я уже сказал, это зависит от скорости реформ, — сказала глава ЕК.

По ее словам, Украина также должна будет принять свод законов по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. фон дер Ляйен не сомневается, что в ближайшие годы Украина станет полноценным членом ЕС.

Ранее Bloomberg сообщил, что члены Еврокомиссии намерены рекомендовать начать переговоры с Украиной о ее вступлении в Европейский союз. По данным агентства, ЕК официально объявит о своем решении в октябре. В качестве промежуточных шагов к членству страны в Евросоюзе Киеву будет рекомендовано принять меры по борьбе с коррупцией. Отмечается, что на вступление Украины в ЕС уйдет несколько лет.