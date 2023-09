Алексей Сидоров

Глава Еврокомиссии назвала условие для вступления Украины в ЕС Глава ЕК: Украина вступит в ЕС как только примет нужные реформы

22 сентября 2023 в 17:34

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен