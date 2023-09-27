Болгары помогут провести на Украине реновацию дефектными ракетами С-300

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С-300

По сообщению болгарской прессы, власти страны намерены передать Украине неисправные ракеты к комплексам ПВО С-300. Формулировка намеченной операции поражает обезоруживающей прямотой: болгарские специалисты не имеют технической возможности эти ракеты отремонтировать, а потому не хотят подвергать опасности жизни своих военнослужащих. Фактически в Софии перефразировали мысль польского премьера, заявившего, что война на Украине обходится дешево потому, что на ней не гибнут американцы. В данном случае — болгары.

Украина — территория утилизации

Ощущение, что в последнее время западные союзники Незалежной сознательно или нет, но откровенно троллят команду президента Украины Владимира Зеленского, готовую сутками напролет выпрашивать любую мелочь. Будь то деньги или оружие. И в ответ на киевское «дай, дай!» сбагривают туда все, что давно и плохо лежало в арсеналах.

Вот даже фанатка Зеленского министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась, что на Украину немцы отправляют устаревшую и ненадежную военную технику, которую было бы дорого утилизировать на месте. От части танков Leopard образца шестидесятых годов украинские вояки были вынуждены сами отказаться по причине отсутствия запчастей к такой антикварной технике. А американцы просто снимают с поставляемых на Украину танков дополнительные бронелисты и сложную электронику.

Но заведомо неисправные ракеты — это что-то новенькое в отношениях украинцев со своими европейскими союзниками. Тем более что болгары снабжают Украину снарядами и другой техникой. Но скромно и тихо, через посредничество третьих стран. А тут гласно, но с фатальной оговоркой о качестве продукта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM С-300

Поляки теперь многое расскажут

Бывают же совпадения. Только что разозленные на обнаглевших соседей поляки объявили, что залетевшая к ним зенитная ракета, убившая двух фермеров, была украинской. Долго крепились, но решили уязвить Киев. Но самое интересное, что поляки недоумевают, почему отклонившаяся от курса зенитная ракета С-300 не получила команды на самоликвидацию. Иными словами, есть все основания предполагать, что ракета была просто неисправной.

Собственно, о неисправных ракетах ПВО много могут рассказать жители не только Киева, но Днепропетровска, Кривого Рога, Умани. Как полетевшие по замысловатой траектории зенитные ракеты, которым давно не делали профилактики, вместо наших носителей и дронов сносили целые этажи жилых многоэтажек. А причина не только в неисправности систем ПВО, но и в том, что они располагаются прямо в жилых кварталах и летят на перехват между домами.

Такие промахи стали настолько привычными, что после недавнего прилета украинского носителя на рынок в Константиновке, когда погибли 16 человек, западные эксперты тоже предпочли заявить о промахнувшейся зенитной ракете. Такая ныне традиция.

Габровский анекдот

В свое время у нас были популярны анекдоты о необычайной скупости изобретательных жителей города Габрово, которые сами болгары с удовольствием и рассказывали. Но, похоже, мы присутствуем при рождении нового анекдота. Обещать передать украинцам заведомо дефектные ракеты, способные поразить все что угодно, кроме воздушных целей, значит, просто предложить местным воякам утилизировать их за свой счет. Вот правда цена такой утилизации может оказаться неожиданно высокой. Такая комбинация даже габровцам в голову не могла бы прийти.

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