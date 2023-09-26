В Европарламенте рассказали, через сколько лет Украина сможет вступить в ЕС Зампред ЕП Барли усомнилась во вступлении Украины в ЕС раньше 2029 года

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Украина не сможет стать членом Евросоюза до 2029 года, заявила в эфире телеканала NTV зампред Европарламента Катарина Барли. По ее мнению, вступление страны в ЕС невозможно в течение следующего созыва ЕП, который будет избран в 2023 году.

Если мы больше ничего не изменим в Европейском союзе, я не вижу такой возможности. <...> Мы должны думать не только об Украине, но и о Евросоюзе, который тоже должен быть в состоянии принять эту страну, — отметила Барли.

Зампред ЕП заявила, что на данный момент Украина не соответствует ни одному из критериев, необходимых для вступления в ЕС. В сообществе должны произойти перемены, чтобы оно могло принять такие страны, как Украина, пояснила Барли. И хотя переговоры об этом уже ведутся, до фактического присоединения пройдет «намного больше времени», добавила она.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна будет готова к членству в ЕС в течение ближайших двух лет. По ее словам, политические рамки решения о принятии страны в состав сообщества определяет ход конфликта, после завершения которого Киев сможет сделать «в 10 раз больше», чтобы приблизить вступление в ЕС.

Газета The Financial Times со ссылкой на источники писала, что вступление в ЕС потребует проведения реформ не только на Украине, но и в самом Евросоюзе. По данным издания, лидеры 10 крупнейших стран ЕС пришли к выводу, что объединению придется радикально трансформироваться для того, чтобы пойти на «историческое расширение».