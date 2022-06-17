«Их дело»: Путин заявил, что Москва не против вступления Украины в Евросоюз Путин заявил, что Москва не против вступления Киева в Евросоюз

Фото: Кухмарь Кирилл/Фотохост-агентство ТАСС

Президент России Владимир Путин

Евросоюз не является военнополитическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому Россия ничего не имеет против вступления Украины в европейскую организацию, заявил президент России в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2022. По словам главы государства, страны Евросоюза сами определят целесообразность решения о принятии Украины. Президент подчеркнул, что структура экономики Украины такова, что ей будут необходимы большие субсидии.

ЕС не является военной организацией, в отличие от НАТО, мы всегда говорили, наша позиция понятная, мы ничего не имеем против. Это суверенное решение любой страны присоединяться или нет к экономическим объединениям, а дело этого объединения — принимать новые государства или нет. <...> Структура экономики Украины такова, что она потребует очень больших субсидий, дотаций, — сказал глава государства.

Путин считает, что если Украина не защитит свой внутренний рынок, то превратится в «полуколонию».

В то же время (Киев) будет получать значительную поддержку на текущие расходы, вряд ли это приведет к восстановлению утраченного авиастроения, судостроения, электронной промышленности, — подытожил глава России.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23–24 июня, решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. При этом Киеву нужно выполнить ряд условий, в частности по верховенству права и борьбе с коррупцией.