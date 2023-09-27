Шольца и Бербок оскорбили и освистали из-за Украины

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел Германии Анналену Бербок встретили свистом и криками недовольства в ходе предвыборного тура по стране, пишет журнал Spiegel. Несмотря на то что Шольц представляет партию социал-демократов, а Анналена Бербок — партию «Зеленые», они столкнулись с аналогичным протестом со стороны немцев.

Обозреватель журнала отмечает, что во время выступления политиков в разных городах из толпы регулярно кричали «Буу» и неодобрительно свистели. Граждане, возмущенные властями, обвинили канцлера в разжигании конфликта на Украине, росте инфляции и провале миграционной политики. Один из присутствующих даже потребовал отставки правительства Германии и судебного преследования его членов.

Анналене Бербок рекомендовали «свалить отсюда», а ее партию «Зеленые» обвинили в поддержке военных поставок Киеву.

Эксперты издания пришли к выводу, что политикам остается только делать хорошую мину и двигаться дальше, несмотря на негативный прием со стороны общества.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил вариант ужесточения на границах в связи с ростом числа мигрантов. Он отметил, что наиболее вероятен подобный вариант в отношении Польши. По словам канцлера, ФРГ «привержена праву на убежище», но любой, кто не может рассчитывать на защиту или совершил преступление, должен быть репатриирован. В связи с ситуацией на границах он призвал разъяснить возможные нарушения при выдаче виз в соседней Польше.