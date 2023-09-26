«Хлам для галочки»: эксперт объяснил поставки ВСУ нерабочей техники из ФРГ Военэксперт Сивков: нерабочую технику для ВСУ из ФРГ поставляют «для галочки»

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкие власти поставляли военную технику на Украину, зная о ее неисправности, чтобы поставить галочку, что помощь Киеву была оказана, заявил NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, ситуация с поставками неработающей техники хорошо иллюстрирует то, что представляет из себя Запад.

Запад поставляет хлам своим союзникам. Даже тем силам, которые нужны для того, чтобы обеспечить им выживание. Нанесение политического поражения России — это критически важная задача и тем не менее он посылают на Украину вооружение низкого качества, — говорит Сивков.

Он отметил, что на Западе люди начинают уставать от кризиса на Украине, и в германском обществе далеко не все придерживаются антироссийских взглядов.

Там не все считают, что нужно любой ценой идти против России, и это тоже был один из факторов, почему Украине могли направить такую технику, — говорит он.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что часть немецкого вооружения, которое поставляется для Вооруженных сил Украины, устарела или не работает. При этом власти страны знали, что часть техники была с дефектом еще до ее отправки Киеву.

Ранее военный эксперт Прохор Тебин заявил, что дальнобойные ракеты Taurus представляют большую опасность для российской армии. При этом он уверен, что снаряды не станут «серебряной пулей» и не помогут ВСУ радикально изменить баланс сил в ходе конфликта.