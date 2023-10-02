Захарова ответила Бербок на угрозы расширения ЕС Захарова высмеяла Бербок, заявившую о расширении ЕС «от Лиссабона до Луганска»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что в скором времени Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По словам Захаровой, для этого РФ должна войти в ЕС.

Или мы [Российская Федерация] вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов, — заявила Захарова.

Говоря о развороте на 360 градусов, дипломат напомнила безграмотный с точки зрения геометрии призыв Бербок к президенту РФ Владимиру Путину развернуть политику российской стороны на 360 градусов (то есть, сделать полный оборот вокруг своей оси и вернуться в исходную точку).

Ранее Захарова, комментируя очередное высказывание Бербок, заявила, что та потеряла ум. Она иронично отметила, что немецкому министру становится хуже с каждым днем.

Депутат бундестага Маркус Фронмайер ранее заявил, что Бербок, а также министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не на свою родину. При этом на заседании парламента он назвал Бербок Бандерой, а Хабека — Володимиром. Он указал на слова Бербок, заявившей о том, что обещания Украине важнее, чем мнение немецких избирателей.