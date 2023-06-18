«Бандера Бербок»: в ФРГ немецких политиков раскритиковали из-за Украины Депутат бундестага Фронмайер: Бербок и Хабек работают не на родину, а на Украину

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок, а также министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не на свою родину. При этом на заседании парламента он назвал Бербок Бандерой, а Хабека Володимиром, сообщает РИА Новости.

Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека! — возмутился депутат.

Он указал на слова Бербок, заявившей о том, что обещание Украине важнее, чем мнение немецких избирателей. Фронмайер также возмутился словам Хабека о приостановке промышленности в ФРГ до того, как «замерзнут люди» в случае прекращения поставок российского газа.

Ранее глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что рассчитывает заключить с правительством ФРГ сделку на поставку боеприпасов на миллиарды евро. Речь идет о сделке, которая может быть закрыта «в ближайшие недели», отметил он. Паппергер ожидает получения оборонных заказов в ближайший год на сумму, которая исчисляется «двузначным числом миллиардов евро».