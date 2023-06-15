В Rheinmetall рассказали о сделке с властями Германии на поставку снарядов В Rheinmetall заявили о скорой сделке с ФРГ на поставку снарядов «на миллиарды евро»

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Завод Rheinmetall

Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что рассчитывает заключить с правительством ФРГ сделку на поставку боеприпасов на миллиарды евро. Речь идет о сделке, которая может быть закрыта «в ближайшие недели», отметил он в беседе с Reuters.

Германия собирается заключить с нами крупный рамочный контракт, — подчеркнул Паппергер.

Руководитель немецкого концерна был участником совместного заседания в Брюсселе министров обороны стран НАТО и почти 20 топ-менеджеров оборонного комплекса. Он сказал, что сумма сделки составит несколько миллиардов евро, а объявить о ней можно будет в течение шести недель. Паппергер ожидает получения оборонных заказов в ближайший год на сумму, которая исчисляется «двузначным числом миллиардов евро».

Один из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов в 2024 году обещает увеличить их производство до 600 тысяч с нынешних 450 тысяч. По словам Паппергера, уже в июле концерн направит Киеву первые снаряды калибра 35 мм, используемые в зенитных орудиях «Гепард».

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил прислать ему точные координаты танкового завода Rheinmetall на Украине. Таким образом он отреагировал на планы немецкой компании построить фабрику на территории граничащей с РФ страны.