«Байден врёт Си Цзиньпину»: политолог не исключил войны США и Китая

Слова американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон не будет создавать антикитайский блок, противоречат проводимой политике США. Либо глава Белого дома забыл об этом, либо он соврал председателю КНР Си Цзиньпину в ходе саммита между Вашингтоном и Пекином. Об этом NEWS.ru заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Он напомнил, что врут обычно перед началом боевых действий.

Мягко говоря, заявление Джо Байдена противоречит тому, что США делают. У меня две новости: обе плохие. Байден не знает об образовании AUKUS — антикитайского блока, либо забыл. И вторая новость, ещё более плохая: Джо Байден врёт Си Цзиньпину, потому что выводит отношения между Китаем и США на открытый конфликтный трек. Врут обычно перед началом военных действий, — сказал Мухин.

Эксперт отметил, что лакмусовой бумажкой будет то, распустят ли США AUKUS и QUAD — два военных образования, направленные против Китая, если этого не произойдёт — значит, всё плохо. Мухин напомнил, что Пекин воспринял эти военные объединения проявлением враждебности.

Если один глава государства врёт другому, со стороны Китая есть основания напрягаться. Либо Байден забыл, что делали США последние полгода, — отметил политолог.

По его словам, если AUKUS и QUAD будут распущены, тогда Пекину и Вашингтону будет о чём поговорить, в противном случае китайскому руководству «следует напрягаться».

В середине сентября стало известно, что президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заключили договор о партнёрстве в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении глав трёх государств. Альянс получил название AUKUS. Его основная цель — «защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». По этому соглашению Великобритания и США создадут для Австралии атомный флот с неядерным вооружением, также способный нести десантные группы. В рамках нового соглашения Австралия отказалась от покупки неатомных подлодок у Франции на общую сумму порядка $60 млрд, чем вызвала острое неудовольствие в Париже.

Коалиция QUAD была создана в 2017 году. Она представляет собой объединение партнёров и союзников США в рамках стратегии безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В коалицию входят США, Япония, Австралия и Индия.

Саммит между США и Китаем прошёл в виртуальном формате 16 ноября. Переговоры между главой Белого дома Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трёх часов. Американский лидер призвал к тому, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в конфликт. Си Цзиньпин также выступил за мирное сосуществование и сотрудничество Пекина и Вашингтона.