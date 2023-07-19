Байден чуть не заснул на встрече с президентом Израиля

Фото: Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден (справа) участвует в двусторонней встрече с президентом Израиля Исааком Герцогом (слева)

Президент США Джо Байден чуть не заснул во время разговора с главой Израиля Ицхаком Герцогомо, сообщает Fox News. На видео со встречи лидеров государств американский лидер сидит низко наклонив голову, невнятно говорит и читает заранее заготовленный текст.

На кадрах видно, что в какой-то момент Байден немного поднимает голову и старается говорить громче и отчетливее.

Ранее на одном из билбордов в Вильнюсе появилась запись с падающим при выходе из самолета президентом США. Ролик транслировался перед саммитом НАТО, который проходит в литовской столице.

В мае Байден заблудился на сцене после своего выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта. На видеозаписи можно увидеть, как хозяин Белого дома попрощался со зрителями, развернулся, но не смог найти выход.

До этого Байден не смог найти свое место после выступления в Сиракузе, штат Нью-Йорк. Президент США некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти. Ему не удалось самостоятельно покинуть сцену, после чего помощники проводили его до своего места.