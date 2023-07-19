Президент США Джо Байден чуть не заснул во время разговора с главой Израиля Ицхаком Герцогомо, сообщает Fox News. На видео со встречи лидеров государств американский лидер сидит низко наклонив голову, невнятно говорит и читает заранее заготовленный текст.
На кадрах видно, что в какой-то момент Байден немного поднимает голову и старается говорить громче и отчетливее.
Ранее на одном из билбордов в Вильнюсе появилась запись с падающим при выходе из самолета президентом США. Ролик транслировался перед саммитом НАТО, который проходит в литовской столице.
В мае Байден заблудился на сцене после своего выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта. На видеозаписи можно увидеть, как хозяин Белого дома попрощался со зрителями, развернулся, но не смог найти выход.
До этого Байден не смог найти свое место после выступления в Сиракузе, штат Нью-Йорк. Президент США некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти. Ему не удалось самостоятельно покинуть сцену, после чего помощники проводили его до своего места.