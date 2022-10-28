Байден потерялся на сцене и не смог найти свое место

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден после своего выступления в Сиракузе, штат Нью-Йорк, не смог найти свое место, видео инцидента опубликовал канал NBC News на YouTube. Американский лидер некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти, и не смог самостоятельно покинуть сцену, поэтому ему помогли выйти из затруднения, проводив его до места.

Байден не первый раз попадает в неловкие ситуации во время своих выступлений. Он поиздевался над журналистами, которые пытались задать ему вопрос. В какой-то момент американский лидер с широко открытыми глазами посмотрел на одного из корреспондентов, затем начал шевелить губами, передразнивая журналиста.

Ранее Байден заблудился в саду после церемонии посадки деревьев на лужайке Белого дома. Глава государства обратился к собственной охране, чтобы найти дорогу. На кадрах, которые опубликовал телеканал C-SPAN, можно услышать Байдена, который спрашивает у охраны: «Куда мы идем?»