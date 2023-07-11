Падающий Байден «открыл» саммит НАТО в Вильнюсе LRT: падающий Байден появился на билборде в Вильнюсе перед саммитом НАТО

Фото: AP/TASS

Запись с падающим при выходе из самолета президентом США Джо Байденом появилась на одном из билбордов в Вильнюсе, сообщает LRT. Ролик транслировался перед саммитом НАТО, который проходит в литовской столице.

Видео заметили в понедельник, 10 июля, на экране, который расположен на улице Пилес в старой части города. Билборд вскоре отключили. Представитель местного департамента полиции Рамунас Матонис заверил, что правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Саммит Североатлантического альянса проходит в Вильнюсе с 11 по 12 июля. Одной из ключевых тем станет вопрос оказания военной помощи Киеву. В частности, участники могут подписать соглашение о формировании широкомасштабной многопрофильной структуры поддержки Украины.

О перспективе приглашения страны в НАТО речи пока не идет. По этому вопросу, как говорил американский президент, в Блоке нет единой позиции. Сам Байден, как ожидается, выступит в литовской столице с важной речью, которую ранее анонсировала старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут. Президент намерен высказаться о «важности поддержки Украины» и «защите демократических ценностей во всем мире».