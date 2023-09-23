Авиация коалиции США за сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии ЦПВС зафиксировал 24 нарушения со стороны авиации коалиции США в Сирии за сутки

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Авиация международной коалиции, возглавляемой США, за минувшие сутки 14 раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить. Он также заявил о 10 нарушениях коалицией протоколов деконфликтации, его слова приводит ТАСС.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений парой истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции, — сказал Кулить.

Кроме того, было зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации, связанных с не согласованными с РФ полетами беспилотных летательных аппаратов, добавил военный.

Ранее стало известно, что два истребителя F-35 международной «коалиции» во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры.

Также 2 сентября сообщалось, что беспилотники международной коалиции во главе с США за сутки десять раз пересекли воздушное пространство Сирии, нарушив при этом протоколы деконфликтации. Кроме этого, в районе зоны Эт-Танф было зарегистрировано 18 нарушений. Воздушное пространство пересекли две пары истребителей «Тайфун» и два многоцелевых беспилотника MQ-1C американской «коалиции».