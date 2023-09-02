Беспилотники США за сутки десять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

Беспилотники международной «коалиции» во главе с США за сутки десять раз пересекли воздушное пространство Сирии, нарушив при этом протоколы деконфликтации, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга. По его словам, за август зафиксировано 478 таких случаев.

За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 10 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, — сказал Кулить.

Кроме этого, в районе зоны Эт-Танф зарегистрировано 18 нарушений. Воздушное пространство пересекли две пары истребителей «Тайфун» и два многоцелевых беспилотника MQ-1C американской «коалиции».

Ранее стало известно, что два истребителя F-35 международной «коалиции» во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры.