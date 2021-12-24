Ассанж собрался обжаловать решение об экстрадиции в США

Джулиан Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США. Об этом сообщила невеста основателя WikiLeaks Стелла Моррис в Twitter.

Сегодня утром в 11:05 Джулиан Ассанж подал прошение о разрешении на обжалование в Верховном суде постановления Высокого суда о том, что он может быть экстрадирован в США, — написала Моррис.

Она добавила, что в настоящее время прошение Ассанжа рассматривается судьями Высокого суда. По словам женщины, неизвестно сколько времени это займёт, но ожидается, что решение будет принято не раньше третьей недели января.

Апелляцию США об экстрадиции Ассанжа Высокий суд Лондона удовлетворил 10 декабря. Он постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, что окружной судья должен направить его государственному министру, который примет решение об экстрадиции. При этом Ассанж остаётся под стражей.

Правительство США пытается оспорить решение Центрального уголовного суда Лондона от 4 января 2021 года, когда судья отказала в экстрадиции Ассанжа. По её мнению, у страдающего депрессией Ассанжа снова могут появиться суицидальные мысли и если он решит покончить с собой, то обойдёт меня по предотвращению суицида.

В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США.

Ранее стало известно, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенёс инсульт в тюрьме. С 2019 года Ассанж находится под стражей в лондонской тюрьме Белмарш. Ему стало плохо во время выступления в Высоком суде Лондона. Глава WikiLeaks выступал по видеосвязи, когда у него случилось острое нарушение мозгового кровообращения. По словам невесты Ассанжа Стеллы Моррис, инсульт стал следствием стресса, связанного с инициированным Вашингтоном преследованием.