Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенёс инсульт в тюрьме. Об этом сообщило британское издание Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис. С 2019 года Ассанж находится под стражей в лондонской тюрьме Белмарш. Ему стало плохо во время выступления в Высоком суде Лондона. Глава WikiLeaks выступал по видеосвязи, когда у него случилось острое нарушение мозгового кровообращения.

По словам Морри, инсульт стал следствием большого стресса, связанного с инициированным Вашингтоном преследованием. Также невеста Ассанжа констатировала общее ухудшение его состояния. Например, у него произошло опущение правого века, начались проблемы с памятью, наблюдаются и другие симптомы неврологического повреждения.

В Минюсте Великобритании на запрос журналистов о подтверждении тяжёлого состояния основателя WikiLeaks отвечать отказались.

50-летний Ассанж несмотря на его состояние содержится в СИЗО, пишет газета.

«Преходящая ишемическая атака» — прерывание кровоснабжения головного мозга — может быть предупреждающим признаком полного инсульта. Ассанжу сделали МРТ, и теперь он принимает лекарства от инсульта, — сказано в сообщении Daily Mail.

38-летняя Морис сказала, что «Джулиан борется, и я боюсь, что этот мини-удар может стать предвестником более серьёзной атаки, это усугубляет наши опасения по поводу его способности выжить».

Решение Апелляционного суда Англии и Уэльса, разрешившего экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, является позорным. Об этом ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что это проявление людоедского мировоззрения.