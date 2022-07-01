«А вы что думали?»: японцы ожидают нищету после указа РФ по «Сахалину-2» Японцы резко отреагировали на новость об указе Путина о смене оператора по «Сахалину-2»

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Японские пользователи соцсетей резко отреагировали на новость об указе российского президента Владимира Путина о смене оператора по нефтегазовому проекту «Сахалин-2». Речь идёт о переходе имущества «Сахалин Энерджи» в собственность России с передачей в пользование новому оператору. Об этом сообщил телеканал NHK.

Как считают журналисты телеканала, этот шаг стал «местью» Японии за санкции против России. В комментариях к новости многие японцы пришли в ярость из-за «самоубийственной» политики Токио, которая в первую очередь скажется на обычных гражданах страны.

«А вы что думали? Вы будете вводить против России все новые санкции и как ни в чем не бывало продолжать получать российский СПГ?!», «В некотором смысле этого и следовало ожидать. Теперь объясните нам, каких нам еще бед ждать для японской экономики от тех санкций, которые мы вводим против России?», «А японское правительство такое развитие событий предполагало? Или, как всегда, только удивляется, будучи застигнутым врасплох? У меня такое ощущение, что нас впереди ждет еще немало плохого!», пишут в комментариях пользователи.

Японцы назвали решение России по «Сахалину-2» естественным результатом «помутнения в мозгах», когда страна «слепо плетётся» в хвосте Америки и Европы, а точнее, Британии и США.

Это нам «ответка» за то, что Япония попыталась на саммите G7 поучаствовать в установлении предельных цен на российскую нефть! Япония первой начала ущемлять права России и наносить ей экономический вред. А ведь не имеющая никаких ресурсов Япония ни в какой войне не победит. Одним возвратом к атомной энергетике дело не поправишь. Если мы не откажемся от этих антироссийских санкций, сами погрузимся в бедность и нищету! — резюмируют граждане страны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству предписано сменить оператора проекта «Сахалин-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо «Сахалин Энерджи».